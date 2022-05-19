Окупанти потужно обстріляли село під Кривим Рогом (фото наслідків)

Людей не зачепило лише дивом

Ніч на 19 травня була дуже неспокійною для мешканців Дніпропетровщини. Десятки зруйнованих будинків, а також "перебиті" електро- та газопостачання — таким результатом обернувся артилерійський обстріл Зеленодольської громади.

Подробиці стали відомі від голови Дніпропетровської ОВВ Валентина Резніченка в Telegram.

Чому росії не виграти війну проти України?

Найбільше дісталося селу Велика Костромка. Окупанти відкривали по ньому вогонь щонайменше п’ять разів. Для атаки використовувалися артилерійські установки "Ураган" та "Град".

Велика Костромка належить до Зеленодольської громади

Чимало снарядів ще з вечора прилетіли просто в поля поряд із населеним пунктом, проте вже глибокої ночі росіяни почали атакувати саме село. "Прильоти" сталися у житловому секторі, деякі з будинків зруйновані частково або повністю. Також у Великій Костромі відсутній газ та електрика — лінії постачання були перебиті снарядами.

Будинки просто розбиті від уламків снарядів

За попередніми даними, обійшлося без потерпілих.

За словами керівника Дніпропетровської облради Миколи Лукашука, за майже три місяці повномасштабної війни з росією, Зеленодольську та Широківську громади області залишили близько 14 тисяч мешканців.

Даху в будинку фактично немає, цегляні стіни посічені

На обстріл Великої Костромки відреагував і мер Кривого Рогу Олександр Вілкул. Попри відносну близькість до постраждалого населеного пункту, місто не зачепило, проте ворожі обстріли фіксувалися по лінії дотику.

Нагадаємо, що неспокійно вночі було і на Сумщині. Ворожі війська вели обстріл українського кордону з території росії відразу в декількох напрямках.

Також "Телеграф" писав про ситуацію на півдні країни. До слова, у Чорному морі знову активізувалися кораблі супротивника.