Філатов розповів про плани дерусифікації Дніпра: "Шашками махати не будемо"

Поки що прибрані пам’ятники захаращують територію комунальних підприємств

У Дніпрі, незважаючи на війну, активним ходом іде декомунізація та дерусифікація — місто позбавляється радянської символіки, непотрібних пам’яток, а також стел із маршалом Жуковим. За словами мера міста Бориса Філатова, все, що не має художньої цінності в історичному розрізі, буде прибрано.

Про це чиновник розповів у програмі "Орестократія" шеф-редактора OBOZREVATEL Ореста Сохара.

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Найбільше під процес дерусифікації у Дніпрі, каже Філатов, потрапив центральний проспект міста. Тут зачищаються зображення радянських полководців, а також величезні серпи та молоти, що нагадували дніпрянам про СРСР.

"Дедалі більше схиляємося до того, щоб прибрати танк із центрального проспекту, — розповідає мер, — причому цей танк генералу Пушкіну (не плутати його з поетом), на якому після німецько-фашистської окупації радянські війська зайшли та звільнили Дніпропетровськ".

Натомість є ідея помістити цей танк у діораму з великою виставкою військової техніки, яку використовували у Другу світову війну. Філатов вважає, що це могло б виглядати куди естетичнішим.

Про можливість створити окремий музей для подібних речей Борис Філатов поки що не думає. Проте каже, що знищенню не підлягає жоден знятий об’єкт. Поки що вони всі знаходяться на території комунальних підприємств.

"У нас був план, до речі. Ми ж знайшли могилу засновника нашого міста, точніше за батька засновника Олександра Миколайовича Поля. І ми хотіли йому спорудити пам’ятник, переплавимо його з пам’ятника Петровському, який, до речі, не мав також жодного стосунку до Дніпра", — розповідає Філатов.

Окремо він розповів, яка скульптура так і залишиться недоторканою у Дніпрі. Це одна з пам’ятників на знаменитому центральному мосту, який вважається найдовшим в Україні. Залізна жінка із, як висловлюється сам мер міста, "великим, дуже гарним бюстом", яка нібито розриває ланцюги.

"Ми вважаємо, що ця дама бореться з аб’юзерством і сексуальними насильствами, — пояснює Філатов . — Там немає жодних радянських символів [...]. Її чіпати ми точно не будемо".

За його словами, "шашками махати" ніхто не збирається, проте дніпряни вже не зможуть бути такими, як були до початку повномасштабної російської агресії. Тому дерусифікація і потрібна.

Нагадаємо, що Дніпро – не єдине місто, де відбуваються такі процеси. Україна в принципі активно позбавляється різних радянських пам’яток, а в Харкові знесли погруддя знаменитого маршала Жукова.

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