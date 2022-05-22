Окупанти "денацифікують" рибу: ворожа ракета впала в річку

Окупанти обстріляли річку на Дніпропетровщині

Росіяни запустили ракету по Дніпропетровській області, проте вразити їм вдалося лише річку Самара.

Про це повідомив голова обласної держадміністрації Валентин Резніченко.

За його словами, "приліт" стався по Павлоградському районі, проте, на щастя, обійшлося без потерпілих.

"Орки розпочали "денацифікацію" української риби", — зазначив Резніченко.

Як повідомлялося раніше, це не перший ракетний удар по Україні, який окупанти завдали 21 травня. Так вдень крилатими ракетами було завдано ударів по населеному пункту на Рівненщині, де, за інформацією місцевої влади, було зруйновано військовий об’єкт. Пізніше голова Рівненської ОВА повідомив, що в результаті обстрілів постраждали шестеро людей і попередив, що ймовірність повторних ракетних ударів, а тому жителям області сигнали повітряної тривоги ігнорувати не варто.

20 травня ракетним ударам знову зазнали Одеса та область. У самому місті жителі чули щонайменше два вибухи. До цього російські ракети впали на території міста Малин у Житомирській області, де було зруйновано об’єкт цивільної інфраструктури.