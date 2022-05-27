Ранок у Дніпрі розпочався із серії вибухів: під завалами шукають людей (фото та відео)

Чорний дим бачили як у Дніпрі, так і в передмістях

Вранці в п’ятницю, 27 травня, в черговий раз мешканців Дніпра розбудили звуки вибухів — під час повітряної тривоги в місті один за одним прогриміло відразу три вибухи.

Це сталося близько 4:17, повідомляють місцеві канали.

Місцеві жителі прокинулися від гуркоту та опублікували відео, як голосно чули "проліт" ракети поряд зі своїми будинками.

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Після "прильотів" у Дніпрі та передмісті бачили клуби чорного диму, почалася сильна пожежа.

Як пояснив керівник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко, внаслідок "прильотів" сталися серйозні руйнування в Дніпровському районі, можуть бути жертви.

"Є кілька "прильотів". Серйозні руйнування. Рятувальники розбирають завали та шукають людей", — лаконічно прокоментував він вибухи.

Варто зауважити, що на четвертий місяць війни російські військові досі не зайшли на територію Дніпропетровської області, проте регулярно обстрілюють її ракетами та реактивними системами залпового вогню, — найбільше страждає район Кривого Рогу, Павлограда, Синельникове та саме Дніпро.

Останніми днями на Дніпропетровщині сильно зросла кількість повітряних тривог.

Як повідомляв "Телеграф", лише 25 травня у Кривому Розі трьома ракетами розгромили промислове підприємство. А до цього загарбники "денацифікували" рибу в річці Самара.