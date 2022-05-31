76 поранених дітей з гарячих точок отримують лікування на Дніпропетровщині

З початку широкомасштабної війни з державою-терористом росією Дніпропетровська область прийняла 76 поранених дітей з зони бойових дій: Донецької, Луганської, Харківської та Херсонської областей. Про лікування маленьких пацієнтів розповіли в пресслужбі Дніпропетровської військової адміністрації.

"Продовжуємо приймати поранених дітей з гарячих точок. Маємо все, щоб їм допомогти. Зараз у лікарнях області залишається 8 маленьких пацієнтів, 2 – важкі. Лікарі від них не відходять", — сказав керівник Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

Майже у кожного маленького пацієнта зафіксували осколкові травми і складні переломи. Один з пацієнтів – трирічний Денис. Внаслідок обстрілу російської армії малюк отримав осколкові поранення всього тіла. Його разом з мамою доставили до Дніпра з Ізюмського району Харківської області.

"Коли бігли в укриття, біля свекрухи та мого молодшого сина Дениса розірвався снаряд. Пам’ятаю чорний дим і крики. Інших родичів також заділо. Як могла усім пораненим надала першу допомогу. Трохи пізніше чоловік пішов до криниці за водою. Його накрило ворожим снарядом – загинув", – розповіла мама Дениса Поліна.

Родина переховувалась у сусідському погребі аж до наступного ранку. Українські військові допомогли з евакуацією та пообіцяли поховати чоловіка Поліни.

У Дніпрі маленького Дениса прооперували. Дитині надали всю необхідну допомогу. Зараз він нормально себе почуває: грається, спілкується, їсть.

Нагадаємо, раніше заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко повідомив, що в Києві планують відкрити новий корпус Національної дитячої спеціалізованої лікарні "Охматдит".