Під завалами люди: ракетний удар по Дніпру зруйнував СТО, підприємство та пошкодив залізницю

Три з шести випущених по Дніпру ракети вдалося перехопити силам ППО

Ракетний удар російських окупантів по Дніпру, який стався близько 17:00 28 червня, не обійшовся без серйозних руйнувань та постраждалих. На місці ворожих прильотів працюють рятувальники, які шукають під завалами людей.

Про це повідомив голова Дніпропетровської військової адміністрації Валентин Резніченко у власному Telegram-каналі.

За його даними, росіяни випустили по Дніпропетровщині шість ракет, з яких три вдалося збити протиповітряній обороні України, а три інші, на жаль, долетіли до цілей.

Уламки збитих ракет могли розлетітися над Дніпром та Синельниківським районом. А от ті, що не вдалося збити, потрапили в залізничну інфраструктуру та промислове підприємство.

"Горить сервісна компанія. На місці ударів працюють рятувальники. Шукають під завалами людей. У Синельниківському районі масштаби руйнувань з'ясовуються", — повідомив голова Дніпропетровської ОВА.

Тим часом мер Дніпра Борис Філатов повідомив, що ще одна ракета влучила в СТО під назвою "Автодизель", яке досить відоме серед дніпрян. Він додав, що жодного натяку на військових, зброю чи техніку, у тепер вже зруйнованому приміщенні не було.

Нагадаємо, що 27 червня російська крилата ракета зруйнувала торговий центр у Кременчуці. Президент України Володимир Зеленський одразу після ракетного удару заявив, що подія є найбільшим терактом в історії Європи. Через цю трагедію Рада безпеки ООН заявила про намір провести позачергове засідання.

Як повідомляв "Телеграф" раніше, станом на 28 червня найзапекліші бої точаться поблизу Лисичанська. Ворожа армія підбирається до міста й намагається заблокувати його, витіснивши з позицій українських військових.