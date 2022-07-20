Нікополь накрили потужним вогнем із "Градів": фото руйнувань та дані про жертв

Російські окупанти не бачать різниці між житловими будинками та військовими об’єктами

Нікополь Дніпропетровської області котрий день продовжує перебувати під вогнем ворожої артилерії. Ніч з 19 на 20 липня була дуже гучною для місцевих жителів — по житлових кварталах супротивник випустив понад 30 снарядів із РСЗВ "Град". Відомо про мінімум двох загиблих.

Перші дані були оприлюднені керівником Дніпропетровської ОВВ Валентином Резніченком. Як зазначив чиновник в особистому Telegram-каналі, зараз на місці "прильотів" продовжують працювати рятувальники та інші муніципальні служби.

Повідомляється, що російські війська прицільно розстрілювали саме житловий квартал Нікополя. Ворожі снаряди повністю зруйнували три будинки, ще близько десяти мають пошкодження різного ступеня.

Росіянам чимось завадив такий симпатичний приватний будинок

На жаль, не пережили минулої ночі двоє мешканців Нікополя. Ще щонайменше дев’ять отримали поранення. Шестеро постраждалих було госпіталізовано до лікарні, до їх числа входять четверо неповнолітніх.

"Наймолодшому пораненому всього три роки! Три роки! — підкреслює Резніченко. — Дитині, яка спала вдома, коли російські відморозки вдарили по ньому з "Градів"".

Частина будинків не підлягає відновленню

Рятувальники продовжують розбирати завали деяких будинків, сподіваючись відшукати тих, хто вижив. Однак не виключається, що може збільшитись і кількість загиблих.

Рятувальники продовжують свою роботу

До речі, не всі снаряди, випущені Нікополем, здетонували. Зараз частина з них просто розкидана містом, їх ліквідацією займаються фахівці-піротехніки.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, що неспокійно минула ніч і на Одещині. Щоправда, цього разу обійшлося без постраждалих — російська ракета потрапила до складу, спричинивши пожежу.