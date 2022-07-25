"Кошмарили" область усю ніч: з’явилися деталі потужного обстрілу Дніпропетровщини

Постраждала 10-річна дівчинка

В останні дні майже традиційними стали підлі нічні обстріли Нікополя, але в ніч на понеділок, 25 липня, звуки вибухів сполохали ще й мешканців Дніпра.

Як стало ясно зранку зі зведення обласної влади, російські окупанти майже всю ніч стріляли по регіону з різного виду зброї.

Варто зауважити, що близько 23:15 24 липня дніпровські канали почали повідомляти про два вибухи, які було чути з обласного центру.

З’ясувалося, що під обстріл потрапило сільгосппідприємство у Любимівці під Дніпром, попередньо туди з літака скинули дві ракети типу Х-59.

Любимівка та Дніпро на карті

"Приліт" викликав пожежу в ангарах із сіном, також постраждала свиноферма та зерносховище.

Голова обласної військової адміністрації Валентин Резніченко показав фото наслідків ракетного удару під Дніпром:

Крім того, за даними голови Дніпропетровської облради Миколи Лукашука, вночі ворог вдарив із РСЗВ по приватному сектору неподалік села Мирове під Нікополем, — там було пошкоджено шість приватних будинків, господарські будівлі та газопровід, постраждала дівчинка 2011 року народження. Також під удар потрапили райони біля Марганцю під Нікополем.

Загалом по Нікопольському району випустили близько 40 реактивних снарядів.

Марганець та Мирове на карті бойових дій

Тим часом прикордонні території Зеленодольської громади у Криворізькому районі потрапили під обстріл ствольної артилерії. Там ніхто не постраждав, обійшлось і без руйнувань.

Як повідомляв "Телеграф", вночі російські окупанти також серйозно обстріляли Харків та Миколаїв.