Били "Градом" та фосфором: Нікополь жорстко обстріляли серед ночі (фото наслідків)

Окупанти продовжують кошмарити мирне населення, стріляючи без розбору

Нікополь на Дніпропетровщині продовжує бути однією з головних цілей російської артилерії. У ніч проти 29 липня росіяни близько 40 разів обстріляли місто з протилежного боку Дніпра, ховаючись на позиціях у тимчасово окупованій Херсонській області. Як результат — близько 20 пошкоджених домогосподарств та щонайменше чотири пожежі, які, на щастя, вдалося оперативно ліквідувати.

Інформацію про інцидент повідомили керівник Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко, голова обласної ради Микола Лукашук, а також мер Нікополя Олександр Саюк.

Близько трьох десятків житлових будинків одержали видимі ушкодження від артилерійських снарядів. У чотирьох із них спалахнули пожежі — деякі будівлі вигоріли практично вщент. Також було пошкоджено господарські споруди, гаражі та лінії електропередач.

Був у будинку дах, і нема його

Пожежі були як на території домогосподарств...

...так і в самих будівлях

Через проблеми з ЛЕП частина нікопольців залишилася без електроенергії — зараз на подачу світла чекають близько 1560 домоволодінь.

На щастя, ніхто з місцевих жителів не загинув і не постраждав.

Частина парканів перетворилася на справжнє сито

Ось такі "вітання" передавали росіяни мирним українцям

Частково пошкодило навіть гаражі

Також на території міста залишилися значні вирви від снарядів та уламки ворожих боєприпасів. Стрілянину росіяни вели з "Градів", розташованих на протилежному боці Дніпра. Як відомо, річка фактично є кордоном між Дніпропетровщиною та Херсонщиною, а остання досі перебуває під тимчасовим контролем окупантів.

Як уточнив голова місцевої РВА Євген Євтушенко, окрім "Градів" стріляли також фосфорними боєприпасами.

Також вночі "прилетіло" і по Зеленодольській громаді Криворізького району. На щастя, обійшлося без руйнувань та постраждалих.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, як ситуація на різних ділянках фронту. Детальну картину можна дізнатися завдяки свіжим картам боїв в Україні, складеним співробітниками Інституту вивчення війни (США).

До слова, виключати підвищення напруги у південних регіонах країни не можна, адже 30 липня має стартувати процес транспортування українського зерна на експорт.