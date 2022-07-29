Били "Градом" та фосфором: Нікополь жорстко обстріляли серед ночі (фото наслідків)
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Окупанти продовжують кошмарити мирне населення, стріляючи без розбору
Нікополь на Дніпропетровщині продовжує бути однією з головних цілей російської артилерії. У ніч проти 29 липня росіяни близько 40 разів обстріляли місто з протилежного боку Дніпра, ховаючись на позиціях у тимчасово окупованій Херсонській області. Як результат — близько 20 пошкоджених домогосподарств та щонайменше чотири пожежі, які, на щастя, вдалося оперативно ліквідувати.
Інформацію про інцидент повідомили керівник Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко, голова обласної ради Микола Лукашук, а також мер Нікополя Олександр Саюк.
Близько трьох десятків житлових будинків одержали видимі ушкодження від артилерійських снарядів. У чотирьох із них спалахнули пожежі — деякі будівлі вигоріли практично вщент. Також було пошкоджено господарські споруди, гаражі та лінії електропередач.
Через проблеми з ЛЕП частина нікопольців залишилася без електроенергії — зараз на подачу світла чекають близько 1560 домоволодінь.
На щастя, ніхто з місцевих жителів не загинув і не постраждав.
Також на території міста залишилися значні вирви від снарядів та уламки ворожих боєприпасів. Стрілянину росіяни вели з "Градів", розташованих на протилежному боці Дніпра. Як відомо, річка фактично є кордоном між Дніпропетровщиною та Херсонщиною, а остання досі перебуває під тимчасовим контролем окупантів.
Як уточнив голова місцевої РВА Євген Євтушенко, окрім "Градів" стріляли також фосфорними боєприпасами.
Також вночі "прилетіло" і по Зеленодольській громаді Криворізького району. На щастя, обійшлося без руйнувань та постраждалих.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, як ситуація на різних ділянках фронту. Детальну картину можна дізнатися завдяки свіжим картам боїв в Україні, складеним співробітниками Інституту вивчення війни (США).
До слова, виключати підвищення напруги у південних регіонах країни не можна, адже 30 липня має стартувати процес транспортування українського зерна на експорт.