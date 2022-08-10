Страшна ніч для Марганця: кількість мирних жертв обстрілу зросла

Нікопольський район знаходиться під прицільним артилерійським вогнем окупантів уже кілька тижнів

Середа, 10 серпня, стала чорним днем для мешканців Марганцю Дніпропетровської області. Після потужного нічного артилерійського удару по місту загинули люди, причому частина з них уже в лікарні. Влада повідомляє, що загальна кількість жертв зросла до 13 осіб.

Дані були оприлюднені керівником Дніпропетровської ОВА Валентином Резніченком. У своєму Telegram-каналі чиновник зазначив, що за життя всіх поранених борються лікарі, однак у деяких випадках виявилася безсилою навіть медицина.

Зазначимо, що до рук лікарів Марганця одразу потрапило 13 місцевих жителів. На жаль, двоє з них, отримавши серйозні травми, зрештою померли в лікарні. Резніченко наголосив, що всі зусилля медиків так і виявилися марними.

Одна із пошкоджених будівель

"На цю хвилину нічна російська атака по Нікопольському району забрала життя 13 мирних людей, — підкреслив губернатор. — 11 поранено, п’ятеро із них у тяжкому стані".

Нагадаємо, що Марганець входить до складу Нікопольського району. Також, крім цього населеного пункту, в ніч на 10 серпня було обстріляно село Вищетарасівка. Там загинула одна жінка, чий будинок рознесло снарядом на тріски.

Марганець та Вищетарасівка на карті

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, що за день до цього Нікополь пережив, ймовірно, найсильніший обстріл за весь час російсько-української війни. Окупанти били по мирних кварталах, не розбираючись. За підсумками до міста прилетіло понад сотню реактивних снарядів.

Втім, навіть така активність росіян не дає приводу для занепокоєння місцевою владою щодо ймовірного наступу противника на Дніпропетровщину. Геннадій Корбан, який керує штабом оборони Дніпра, вважає, що область обов’язково встоїть.