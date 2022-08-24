День Незалежності на Дніпропетровщині розпочався з потужних вибухів: що відомо (фото та відео)

Жителі Дніпра та області чули щонайменше три серйозні вибухи

Ніч із 23 на 24 серпня на Дніпропетровщині, як і в Запоріжжі, видалася вельми неспокійною. Жителі самого Дніпра та інших найближчих міст після півночі прокинулися від потужних вибухів, а також звуків роботи засобів протиповітряної оборони. На жаль, наші хлопці не змогли "відпрацювати" всі цілі, адже камери спостереження змогли зафіксувати щонайменше один потужний "приліт".

Більше подробиць розповідають місцеві Telegram-канали "Труха Дніпро" та "ХД ДНІПРО". Офіційних коментарів від влади поки що не надходило, проте фото та відео підтверджують серйозність нічної атаки російської армії.

Зазначимо, що один із "прильотів" стався неподалік камери спостереження. Для меншої наочності запис заблюрили, проте спалах від розриву снаряда вельми вражаючий. Безперечно, що цей "приліт" почув багато хто в Дніпрі.

Варто також додати, що на одному з атакованих росіянами місць після удару почалася серйозна пожежа. Заграву від спалаху можна було спостерігати з інших районів Дніпра — воно добре проглядалося в нічній темряві.

На місці пожежі у Дніпрі

Заграва від загоряння

Інформації про постраждалих чи загиблих наразі немає. Чекаємо на коментарі офіційних осіб.

Нагадаємо, що багато високопосадовців, а також військові експерти просили українців бути дуже обережними у День Незалежності. Генерал Маломуж взагалі вважає, що пік російського тиску на Україну може припасти саме на 24 серпня. Це підтверджується і тим фактом, що лише за ніч в окремих регіонах країни вже три-чотири рази оголошувалась повітряна тривога.