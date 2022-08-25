Ракетний удар росії по Дніпропетровщині: кількість загиблих зросла

Загалом обстріл зруйнував життя 31 людини

На День Незалежності України окупаційна армія росії завдала ракетні удари по чотирьох районах Дніпропетровської області. Найбільш постраждало село Чаплине, розташоване у Синельниківському районі області. Росіяни поцілили у залізничну станцію та житловий сектор, в результаті чого загинуло 25 людей, двоє з них — діти 11 та 6 років, хоча ще кількома годинами раніше було відомо про 22 загиблих.

Нові подробиці чергового звірства російської федерації уранці 25 серпня у своєму телеграм-каналі повідомив заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко. За його словами, після завершення розбору завалів рятувальниками стало відомо, що загалом в результаті нічного ворожого обстрілу з боку кривавої росії постраждала 31 людина, 25 з них — смертельно.

Також Тимошенко додав, що серед загиблих було виявлено двох дітей. Один з них, 11-ріний хлопчик, помер під завалами власного будинку. Інший, 6-річний малюк, згорів в автомобілі, який був припаркований поблизу залізничної станції.

Наслідки обстрілів селища на Дніпропетровщині

Раніше "Телеграф" повідомляв, що у Сполучених Штатах Америки вже встигли відреагувати на масований ракетний удар по Дніпропетровщині. Зокрема, держсекретар США Ентоні Блінкен назвав трагедію справжнім звірством та закликав покарати усіх причетних до загибелі невинних українців.