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Ракетний удар росії по Дніпропетровщині: кількість загиблих зросла

Автор
Наталія Чебан Наталія Чебан
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Криваві злочини росіян не знають меж, тому не мають жодних виправдань Новина оновлена 25 серпня 2022, 09:45
Криваві злочини росіян не знають меж, тому не мають жодних виправдань

Загалом обстріл зруйнував життя 31 людини

На День Незалежності України окупаційна армія росії завдала ракетні удари по чотирьох районах Дніпропетровської області. Найбільш постраждало село Чаплине, розташоване у Синельниківському районі області. Росіяни поцілили у залізничну станцію та житловий сектор, в результаті чого загинуло 25 людей, двоє з них — діти 11 та 6 років, хоча ще кількома годинами раніше було відомо про 22 загиблих.

Нові подробиці чергового звірства російської федерації уранці 25 серпня у своєму телеграм-каналі повідомив заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко. За його словами, після завершення розбору завалів рятувальниками стало відомо, що загалом в результаті нічного ворожого обстрілу з боку кривавої росії постраждала 31 людина, 25 з них — смертельно.

Також Тимошенко додав, що серед загиблих було виявлено двох дітей. Один з них, 11-ріний хлопчик, помер під завалами власного будинку. Інший, 6-річний малюк, згорів в автомобілі, який був припаркований поблизу залізничної станції.

с. Чаплине обстріл росіян
Наслідки обстрілів селища на Дніпропетровщині

Раніше "Телеграф" повідомляв, що у Сполучених Штатах Америки вже встигли відреагувати на масований ракетний удар по Дніпропетровщині. Зокрема, держсекретар США Ентоні Блінкен назвав трагедію справжнім звірством та закликав покарати усіх причетних до загибелі невинних українців.

Теги:
#Обстріл #Війна #Дніпропетровська область