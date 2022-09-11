Є постраждалі: що відомо про потужний приліт по центру Дніпра (фото, відео)

Вибухова хвиля була настільки потужною, що у багатьох квартирах вилетіли вікна

Дніпро продовжує бути одним із обласних центрів України, який росіяни регулярно намагаються обстрілювати крилатими ракетами. І якщо напередодні подібний "подарунок" від окупантів вдалося знищити на підльоті до міста, то в ніч на 11 вересня в центрі все ж стався "приліт". На місці влучання снаряда почалася велика пожежа, дим від якої було видно за сотні метрів.

Факт обстрілу підтвердив мер Дніпра Борис Філатов. За його словами, таким чином противник "привітав" дніпрян із Днем міста, повернувшись до тактики терору та залякування мирного населення.

Чиновник наголосив, що за попередніми даними загиблих внаслідок атаки немає. Однак без постраждалих не обійшлося, їхня кількість та стан поки що уточнюються.

Фактично вибухи у Дніпрі пролунали вже після опівночі. Хвиля від розриву ракети була вельми потужною: уламки пошкодили найближчі автомобілі, а в багатьох будинках розбилися або розбилися шибки.

Пожежа на місці вибуху

У людей від вибухової хвилі тріснули шибки

Також постраждали автомобілі

Місцями після вибуху навіть посипалися стелі

Масштаб руйнувань також поки що уточнюється, додаткову інформацію мають незабаром озвучити в обласній військовій адміністрації.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав про серйозний "приліт" у Слов’янську. Російські снаряди влучили до житлового будинку, під завалами якого тривалий час залишалися звичайні мирні жителі.

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