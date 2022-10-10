Дніпро зазнало значних обстрілів: повідомляють про численні вибухи (відео)
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Ранок 10 жовтня в Україні розпочався з масованих обстрілів російських окупантів — про вибухи повідомляють у Києві, Одесі, Запоріжжі. Крім того, у місті Дніпро також є вибухи, зокрема, у житлових кварталах.
Про це пишуть у місцевих Telegram-каналах. Як зазначається, було мінімум 5 вибухів.
Валентин Резніченко, голова Дніпропетровської обласної державної адміністрації, повідомив, що масована атака на місто спричинила загибелі та поранення серед місцевих жителів.
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