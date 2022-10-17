росія вдруге за день вдарила по Дніпропетровщині: в області пожежа та перебої зі світлом

Ворог не припиняє атаки на об’єкти енергетичної та критичної інфраструктури України

Ранок понеділка, 17 жовтня, розпочався тривожно не лише для мешканців Києва, — під ударом опинилася й Дніпропетровська область. Вночі там вдарили по об’єкту енергетичної інфраструктури, через що для частини користувачів регіону довелося відключити електрику, ще один вибух стався вранці, після чого на місці почалася пожежа.

"Телеграф" зібрав останні новини про ситуацію в регіоні.

Як повідомляв голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко, перед світанком ворог спрямував на Дніпропетровську область чотири ракети. Три з них збили засоби протиповітряної оборони, проте четверта прилетіла по об’єкту енергетичної інфраструктури.

Щоб стабілізувати систему та усунути наслідки прильоту, у ДТЕК почали відключати електрику, — це торкнулося частини мешканців Дніпра, Кривого Рогу, Кам’янського, Павлограда, Синельникового, Нікополя та дрібніших населених пунктів.

Жителів області наполегливо закликали заощаджувати електрику.

Крім того, в районі Вільногірська близько 10:30 під час повітряної тривоги пролунав ще один вибух (а за деякими даними кілька вибухів) і почалася пожежа. У мережі вважають, що це міг бути іранський дрон, проте офіційної інформації з цього приводу поки що немає.

Наслідки вибуху у Дніпропетровській області

Диму дуже багато

Як повідомляв "Телеграф", у Києві внаслідок ранкової атаки дронів постраждала житлова багатоповерхівка, під завалами опинилися люди.