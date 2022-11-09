Росіяни атакували Дніпро дронами: виникла потужна пожежа, є постраждалі (фото)

Окупанти атакували складське приміщення

Вночі на дев’яте листопада по Дніпропетровській області росіяни масово вдарили дронами-камікадзе. Силам протиповітряної оборони вдалося знищити п’ятьох безпілотників, але не всі. Внаслідок атаки постраждав обласний центр — поранено чотирьох людей.

Як повідомив голова ОВА Валентин Резніченко, потрапляння зафіксовано до логістичного підприємства. Усі поранені – його співробітники. Усіх чотирьох відправили до лікарні, троє з них у тяжкому стані.

Після прильоту почалася сильна пожежа. Вогонь поширився.

Площа пожежі становила близько трьох тисяч квадратних метрів. Полум’я загасили, але склади підприємства зруйновані.

Інші райони області також були під ударом. У Нікопольському районі окупанти використовували для обстрілів "Гради" та важку артилерію. Постраждалих немає, але є руйнування. Марганецьку громаду атакували тяжкою артилерією, повідомляє голова ДОР Микола Лукашук. Пошкоджено будинки та приватне підприємство. У Мирівській громаді окупанти атакували з РСЗВ — пошкодили до трьох десятків житлових будинків та господарських споруд, машину, газопровід та електромережі.

Наслідки атаки по Нікопольському району

Раніше "Телеграф", що Нікопольський район обстрілюють регулярно — росіяни поливають вогнем прифронтову лінію щоночі. У ніч на 8 листопада вибухи також чули у Кременчуці. Якщо проти цивільного населення росія використовує дозволені боєприпаси, проти українських військових — заборонені. Під Бахмутом застосували фосфорні боєприпаси.