Є жертви: стало відомо, що за вибухи лунали вночі у Кривому Розі

Країна-терорист атакувала промислові підприємства у двох областях на сході України.

Російські окупанти вночі атакували ракетами Дніпропетровщину — влучили по Кривому Рогу. Вибухи пролунали після опівночі. Ракетна атака забрала життя однієї людини, троє поранено.

Про це повідомив голова ОВА Валентин Резніченко. За його інформацією, попадання трьома ракетами припало на промислове підприємство. Загиблий – його співробітник.

Тіло опинилося під завалами зруйнованого виробничого цеху. Звідти його витягли рятувальники. Троє постраждалих опинилися у лікарні. Їхній стан — середньої тяжкості. Момент одного із потужних вибухів потрапив на відео.

Голова військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул повідомив, що три крилаті ракети сильно зруйнували підприємство. Пожежу вже погашено. Він також повідомив деталі про загиблого та постраждалих. Співробітнику, якого вбила ракета окупантів, був 41 рік (1981 р.н.). Троє постраждалих трохи старші — двом по 44 років і одному 45 (1978 та 1977 р.н. відповідно).

На Дніпропетровщині від атаки окупантів постраждав Нікопольський район, що обійшлося без жертв. З тяжкої артилерії обстріляли Марганецьку громаду. До промислового підприємства влучили і у Запоріжжі. Попередньо — обійшлося без жертв.

Раніше "Телеграф" розповідав про регулярні обстріли Херсона з боку окупантів — через Дніпро вони поливають вогнем житлові будинки та інфраструктуру. Вибух також чули у Києві, але він не був пов’язаний із військовою активністю окупантів.