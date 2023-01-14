Ракетний удар по Дніпру: куди звернутися і де можна зігрітися потерпілим мешканцям

Де шукати адреси "пунктів незламності" та куди ще можна звернутися постраждалим

Під час чергового ракетного обстрілу росіяни знищили житлову багатоповерхівку в Дніпрі, через що щонайменше 5 людей загинули, а ще 64 отримали поранення. Багато мешканців при цьому залишилися без даху над головою.

Як повідомив міський голова Борис Філатов, ситуацію також ускладнює те, що цілий район залишився без електрики та був відключений від систем життєзабезпечення.

Крім того, він зазначив, що у дворі зруйнованого будинку буде розгорнуто намети для тих, хто цього потребує, а також рятувальників, поліцейських та медиків, які працюють на місці події.

"Також усі міські служби під час перезмінки можуть заїхати на заправку Socar, за адресою Шинна, 14, відпочити та безкоштовно отримати харчування", — написав він.

Тим часом пресслужба Нацполіції повідомила, що на зупинці громадського транспорту за адресою Набережна Перемоги навпроти будинку 118 було розгорнуто штаб для звернення людей, які постраждали внаслідок обстрілу.

Варто зазначити, що в місті також розгорнуто мережу пунктів незламності, в яких можна зарядити гаджети та зігрітися. Їхні адреси можна знайти на сайті міської ради за посиланням або на інтерактивній карті за посиланням.

Додамо також, що голова наглядової ради благодійного фонду "Допомагаємо" Андрій Пінчук повідомив, що їхній шелтер у передмісті Дніпра може надати безкоштовний притулок усім, хто постраждав від втрати житла. Для цього необхідно звернутись за номером 068-607-30-18

Як повідомлялося раніше, під час ракетного удару 14 січня прильоти було зафіксовано у Харківській, Львівській, Івано-Франківській, Запорізькій, Вінницькій та Київській областях.