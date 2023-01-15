Ще одне врятоване життя: з-під завалів будинку у Дніпрі дістали жінку (фото та відео)

Жінці надають необхідну допомогу

У Дніпрі з-під завалів зруйнованого російською ракетою будинку вдалося врятувати ще одну людину. Пошукові роботи продовжуються. Зниклими безвісти зараз вважаються ще 35 людей.

Рятувальники продовжують проводити роботи на місці події вже другий день. За цей час з-під уламків зруйнованого будинку вдалося врятувати 38 людей. З них 6 – діти. 15 січня було врятовано ще одну жінку, якій дивом вдалося вціліти.

Постраждалу вже передали медикам. Їй буде надана вся необхідна допомога. Про стан жінки та отримані нею травми внаслідок події інформації поки що немає.

Телеграф публікує кадри порятунку людського життя.

Нагадаємо, що 14 січня російські окупанти завдали чергових ударів по українським містам. Ворожа ракета прилетіла до багатоповерхівки, внаслідок чого частина будинку обвалилася. Під завалами залишилася велика кількість людей. Станом на 15 січня відомо про 73 постраждалих (з них 14 дітей) та 21 загиблого. Пошукові роботи продовжуються. Рятувальники шукають ще щонайменше 35 людей, які вважаються зниклими безвісти.