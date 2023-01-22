Фотографії кореспондента "Телеграфа" Яна Доброносова виставили у центрі Стокгольму

Виставка нагадує, що війна в Україні не закінчилась

Український культурний центр проводить фотовиставку "Війна. У режимі "включено", яка проходить у центрі столиці Швеції Стокгольмі.

Наразі там демонструють роботи чотирьох фотографів: Євгена Малолетки, Сергія Михальчука, Дмитра "Ореста" Козацького та фотокореспондента "Телеграфа" Яна Доброносова.

Виставка триватиме лише тиждень з 20 по 27 січня, а її метою є привернення уваги мешканців та гостей міста до того, що війна в Україні триває та продовжує забирати життя мирних мешканців.

Знімки Доброносова показують ракетний удар по Дніпру 14 січня.

Фото Яна Доброносова у Стокгольмі

Внаслідок влучення крилатої ракети Х-22 там було зруйновано житлову багатоповерхівку, через що повідомлялося про загибель 44 людей, 5 з яких діти. Ще 79 осіб, включаючи 16 дітей, зазнали поранень.

Інформація про цю подію швидко потрапила до світових ЗМІ, а багато лідерів країн світу різко засудили цю атаку.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що під час потрапляння ракети до житлового будинку в Дніпрі дивом вжилося вижити 23-річній дівчині, яка ховалася у ванній в одній із квартир цього будинку.