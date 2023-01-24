Дівчинку знайшли блідо-сірою: 9-річну Миру дивом врятували після удару ракети у Дніпрі

Дитині доведеться знову вчитися ходити, але Мирослава змогла вижити, — і це головне

Десятки життів, у тому числі і дитячих, забрала трагедія у Дніпрі, де 14 січня ракета вдарила по житловій багатоповерхівці. Серед жертв мало не опинилася 9-річна Мирослава Мовчан, яка гуляла біля будинку в момент атаки.

Історію порятунку дівчинки розповіла "Телеграфу" тітка дівчинки Олена Педько.

Олена згадує, що в момент удару якраз їхала в маршрутці, коли побачила стовп диму з боку свого будинку — вона змогла додзвонитися до старшої племінниці Валерії, і та підтвердила, що вибух справді був поряд із будинком.

"Здавалося, наступні 10 хвилин у маршрутці були довгі і нестерпні. Час ніби зупинився. Я не могла додзвонитися до сім’ї. Через панічний стан я вийшла на зупинку раніше і побігла до будинку. Пам’ятаю ці клуби сірого диму та пожежу. Було важко бігти. Я розуміла, що шанси вижити у будинку були низькі", — розповідає жінка.

Виявилося, молодша племінниця, 9-річна Мирослава, на момент удару гуляла на вулиці і якраз уже прощалася з друзями біля одного з зруйнованих під’їздів, — вона запам’ятала лише сильний спалах і червоно-жовте світло перед тим, як її відкинуло вибуховою хвилею.

Дитину врятувала сусідка-лікар, яка одразу помітила у дівчинки проблеми з ніжками та блідо-сірий колір шкіри, та разом із чоловіком повезла її до лікарні. Мира нічого не відповідала, тільки дивилася, у лікарні у неї діагностували два складні переломи стегон обох ніг та передали до реанімації. Перша операція тривала чотири години, попереду ще одна операція на правій нозі, де рвана рана — дівчинці доведеться буквально вчитися заново ходити.

Лікарі кажуть, що є таке поняття як "золота година" — це коли допомога надана вчасно і дає кращий прогноз. Це й допомогло врятувати життя Мирослави.

"Бачити дитину, яка вся в забоях, в гематомах, синцях, не може поворушити ніжками, над нею стоїть апарат Єлізарова нестерпно. Це дуже страшно. Сподіваюсь, що таке горе нікого не зачепить", — розповідають родичі.

Самій Мирославі теж важко, вона активна дитина, яка хоче бігати, і не розуміє, чому ракета вдарила саме в її будинок.

Як відомо, внаслідок ракетного удару по Дніпру загинуло 46 осіб, серед яких шестеро дітей, при цьому ще близько десятка людей досі вважаються зниклими, є великі проблеми з упізнанням фрагментів тіл.

Як повідомляв "Телеграф", деякі тіла могли просто випаруватися на місці удару ракети у Дніпрі.