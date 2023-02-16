Такого ще не було: відео наслідків смертельного ракетного удару по Павлограду

Зруйновано багато житлових будинків, не обійшлося і без людських жертв

У ніч на четвер, 16 лютого, російські військові завдали ракетного удару по Павлограду, внаслідок якого загинула жінка та зруйновані житлові будинки.

Вибухи пролунали близько третьої ночі, прильоти були по промисловому підприємству та приватному сектору. Жахливі фото та відео наслідків публікують місцеві канали.

Мер Павлограда Анатолій Вершина про ситуацію в місті: "У нас ситуація, якої давно вже не було, а можливо і взагалі ще не було в місті, коли пряме потрапляння майже в житлові будинки людей. Напевно, і звірі не такі люті, як росіяни. Одна людина загинула, до десяти постраждали, є зруйновані житлові будинки. Дуже великі матеріальні втрати".

Зазначається, що щонайменше сім житлових будинків зруйновано, ще десятки постраждали. Загинула 79-річна жінка. Усі масштаби пошкоджень встановлюються.

Біля будинку 14 на вулиці Жовтоблакитній правоохоронці розгорнули пункт звернень постраждалих громадян — також заявити про втрати можна по лінії 102 або у відділеннях поліції.

Як видно на фото та відео з місця подій, будинки справді зруйновані, у дворах величезні котловани, і поряд немає жодних військових об’єктів.

Але варто віддати належне павлоградцям, — незважаючи на шок після обстрілу, вони рятують постраждалого песика.

Нагадаємо, що в ніч на 16 лютого російські військові випустили понад 30 ракет морського та авіаційного базування, близько половини з них збили сили ППО, інші, на жаль, влучили по об’єктах критичної інфраструктури та нашкодили мирним жителям.

Як повідомляв "Телеграф", обстріл 16 лютого показав, що окупанти змінили тактику ударів.

Також варто зауважити, що вже за лічені дні росія може здійснити новий масований удар по Україні.