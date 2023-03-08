Майже рік боротьби за життя: померла рятувальниця із Дніпра, яку поранили під час атаки на аеропорт (фото)

Жінка інтенсивно лікувалася вдома і за кордоном, але відновитися після травми так і не вдалося

Рятувальники Дніпра втратили через повномасштабну агресію росії ще одну колегу – 32-річну Євгенію Дудку, яка отримала своє тяжке поранення ще у квітні 2022 року. Тоді, під час удару по аеропорту міста, Євгенія знаходилася на місці подій, фіксуючи наслідки попередніх прильотів. На жаль, отримання поранення нанесли занадто великої шкоди організму, із якою впоратися не вдалося навіть за майже рік.

Про смерть Євгенії Дудки повідомили у пресслужбі ДСНС України. До речі, жінка була речницею цього відомства у Дніпропетровській області. Однак все дуже швидко змінила війна.

За даними голови ДСНС України, генерал-майора служби цивільного захисту Сергія Крука, 32-річна жінка померла у столичній лікарні. Перед цим вона проходила реабілітацію у кращій клініці Німеччини, хоча і вельми жалілася на ставлення тамтешнього персоналу. Вона стверджувала, що в Україні набагато людяніші і знаючі свою роботу медики, аніж за кордоном.

Євгенія Дудка до поранення та після

"У відділенні гастроскопії я знаходжуся 7 місяць і що тут роблять? А нічого за 7 місяців мені не зробили. Все по їхніх правилах має заживати саме. Питання! Як щось може зажити в організмі, в який не надходить жодних природних вітамінів? Харчування немає, підтримки медикаментозно немає (окрім харчування у вену)", — писала жінка на особистій Facebook-сторінці.

Євгенія Дудка отримала поранення 10 квітня 2022 року. Осколок ворожої ракети пошкодив їй внутрішні органи та кишечник. За словами самої жінки, у неї була фактично "дірка в животі" через дефіцит м'язів: після численних операцій від потрібної маси м'язів у 22 кг в Євгенії залишилося тільки 8. Також вона мала уламок снаряду в стегні, не могла нормально вживати їжу чи воду, кожна прогулянка на 10 хвилин давала їй "2 години дзвону у вухах і тремтіння рук та ніг".

Так рятувальниця виглядала під час лікування в Німеччині

Жінка разом із колегами в Дніпрі незадовго до смерті

"Але що ж мені, тільки плакати? Ні, обираю проводити свої дні із усмішкою. Нехай не всі, адже те, випробовування, через яке я проходжу, незвичайне, [але обираю]", — роздумувала над своїм життям у соцмережах Євгенія Дудка.

На жаль, 7 березня 2023 року, після 11 героїчних місяців боротьби за здоров'я і життя, стало відомо про смерть дніпровської рятувальниці.

Так Євгенія виглядала до поранення

Євгенія Дудка, будучи майором служби цивільного захисту, встигла отримати кілька вищих освіт — вчила кримінальне права у Дніпропетровському університеті внутрішніх справ, пізніше отримала ступінь магістра з держуправління ДРІДУ НАДУ при Президентові України. Також вивчала цивільний захист у Національному університеті цивільного захисту України. Була заміжня за рятувальником Ігором Геталом, який був поранений у той самий день, що і сама Євгенія. Його стан здоров'я покращився набагато швидше, він навіть встиг повернутися на службу.

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