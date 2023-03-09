"Прильоти" у чотирьох районах та жертви: з'ясувалися деталі нічної атаки на Дніпропетровщину

Ворог одночасно з ракетним обстрілом вів артилерійський

Попередньо одна людина загинула, дві постраждали, пошкоджені енергетичні об'єкти та промислові — такі наслідки нічної ракетної атаки росії по Дніпропетровщині. Прильоти зафіксували і від ракет, і від беспілотників.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОДА Сергій Лисак. Влучання зафіксовані у Дніпровському, Павлоградському, Криворізькому та Нікопольскому районах.

Пошкодження на об'єктах серйозні. Служби намагаються приборкати пожежу і ліквідувати наслідки атаки. Над областю було збито сім ракет.

Під час ракетного обстрілу ворог також використовував артилерію по Нікопольському району — випустив майже 40 снарядів. Загинув чоловік, постраждали жінка та молодий хлопець. Вони в лікарні. Через обстріли в громаді почалося декілька пожеж.

Міністр енергетики України Герман Галущенко повідомив, що окрім Дніпропетровщини, нічний обстріл вплинув на роботу об'єктів енергетики у Київській, Миколаївській, Харківській, Запорізькій, Одеській та Житомирській областях. Раніше "Телеграф" повідомляв про інші наслідки масованого обстрілу рф по території України.