Ракетний удар по Дніпру забрав життя жінки і маленької дитини: деталі

Під удар потрапили звичайні цивільні

Внаслідок нічної ракетної атаки російських окупантів у Дніпрі загинуло кілька цивільних осіб. За даними мера міста Бориса Філатова, ворожа ракета забрала життя молодої жінки та маленької дитини.

Про це чиновник повідомив у власному Telegram-каналі. Додаткових деталей Філатов не розкрив, закликавши дочекатися даних від військово-цивільної адміністрації.

"Півночі не сплю. "Високоточниє" під***си знову вбили в Дніпрі цивільних людей", — не підбираючи виразів, написав мер Дніпра.

Допис Філатова

За його словами, російський снаряд забрав життя у молодої жінки та трирічної дитини. За яких саме обставин сталася трагедія, не повідомляється.

Інформації від Дніпровської ОВА поки не надходило.

Зазначимо, що в цей самий час в Умані Черкаської області тривають рятувальні роботи на місці ранкового прильоту. Як відомо, російська ракета влучила у дев'ятиповерхівку. Один із під'їздів будинку повністю обвалився, розпочалася пожежа. На місці вже працюють всі необхідні служби. Ще один снаряд зруйнував частину складських приміщень у місті.