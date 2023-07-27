Зеленський провів Ставку не в Києві: заслухав Залужного і висловився по військкому

На зустрічі було обговорено низку важливих питань щодо ситуації на фронті

Президент України Володимир Зеленський приїхав до Дніпра та провів Ставку верховного головнокомандувача в зоні відповідальності оперативно-стратегічного угрупування військ "Таврія".

Про це у четвер, 27 липня, у своєму Telegram-каналі написав глава держави.

Під час зустрічі було обговорено питання щодо ситуації на фронті, ходу наступальних та оборонних дій. Зеленський заслухав доповіді головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного, а також командувачів Олександра Тарнавського та Олександра Сирського. Дані розвідки надав глава ГУР МО України Кирило Буданов.

Водночас пильну увагу було приділено забезпеченню військ боєприпасами. Доповіді на цю тему надали заступник міністра оборони Вчеслав Замлинський та командувач силами логістики Олег Гуляк.

Про результативність використання існуючих систем ППО та посилення повітряного щита з урахуванням майбутніх надходжень говорив командувач Повітряних сил Микола Олещук.

"Добігає кінця всеосяжна перевірка ТЦК. Одинадцять областей — на особливому контролі", — підсумував Зеленський.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що Зеленський визнав повільні темпи контрнаступу. Він пояснив, що на це є одразу кілька причин. По-перше, наступ почався пізніше за ті терміни, які спочатку були заплановані. По-друге, той шлях, яким просуваються українські воїни, замінований.