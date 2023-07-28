Офіційно: у Дніпрі був приліт по багатоповерхівці, є постраждалі

Усі профільні служби вже на місці

Російські окупанти ввечері п’ятниці, 28 липня, завдали удару по Дніпру, через що є постраждалі.

Як поінформував міністр внутрішніх справ Ігор Клименко у своєму Telegram-каналі, російська ракета впала на багатоповерхівку.

За його словами, станом на 21:30 троє мирних жителів звернулися по медичну допомогу.

"На місці працюють рятувальники та поліцейські. Проводиться поквартирний обхід. Людям надають необхідну допомогу", — написав він.

Тим часом голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак повідомив, що крім багатоповерхівки було завдано удару і по адміністративній будівлі, через що виникла пожежа на площі 100 квадратних метрів.

На місці працюють усі профільні служби, інформація щодо постраждалих уточнюється.

Своєю чергою, міський голова Борис Філатов, який прибув на місце події, повідомив, що міське керівництво уже працює на місці прильоту і закликав довіряти лише офіційній інформації.

Як повідомлялося раніше, у ніч на 27 липня росіяни здійснили масований обстріл Одеської області, через що загинув чоловік 1979 року народження.