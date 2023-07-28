Число постраждалих у Дніпрі зросло: фото та відео руйнувань вражають

Декілька людей отримали поранення через обстріл, але обійшлося без загиблих

Увечері п’ятниці, 28 липня, Дніпро зазнав ракетного удару, під час якого було частково зруйновано житлову багатоповерхівку.

Як повідомляє міністр внутрішніх справ Ігор Клименко, за підсумком поквартирного обходу профільні служби виявили п’ятьох постраждалих.

"Постраждалі – четверо чоловіків віком від 18 до 53 років та 77-річна бабуся. Усім надано медичну допомогу без госпіталізації", — повідомив глава МВС.

При цьому голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук зазначив, що постраждалих шестеро та серед них також є дівчина 2006 року народження. За його словами, одного з постраждалих відправили до лікарні у стані середньої тяжкості.

upd. Станом на 23.20 кількість постраждалих зросла до 9 осіб.

Після цього пресслужба ДСНС оприлюднила фотографії з місця прильоту та повідомила, що у новобудові було пошкоджено верхні поверхи. Крім того, пожежники ліквідували спалах в адміністративній будові.

Додаткові фотографії також оприлюднив заступник департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький.

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський відреагував на ракетний удар по Дніпру та пообіцяв, що окупанти неодмінно будуть покарані за черговий злочин проти мирного населення.

Як повідомлялося раніше, у ніч на 27 липня росіяни здійснили масований обстріл Одеської області, через що загинув чоловік 1979 року народження.