Є пошкодження об’єкта критичної інфраструктури: з’явилися подробиці удару по Дніпру (фото)

На щастя, обійшлося без постраждалих

У ніч на суботу, 23 вересня, росіяни атакували "шахедами" Дніпро та область. В обласному центрі пошкоджено об’єкт критичної інфраструктури.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомляє голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук. Наші Повітряні Сили приземлили 12 "шахедів".

Крім того, росіяни били і по Нікопольському району. Вдарили з безпілотника по Марганцю і обстріляли з артилерії Червоногригорівську громаду. Зайнявся дах приватного будинку. Знищено господарську споруду. Пошкоджено 10 житлових будинків, 5 господарських будівель, газопровід та лінію електропередач.

Також ворог вдарив і по Дніпровському району. У Новоолександрівській громаді через атаку горіла суха трава, пожежу було ліквідовано. Пошкоджено дві заправки та світлофор.

Пошкоджено житлові будинки

Наслідки російських ударів

Росіяни воюють із мирними жителями

"Шахеди" наробили біди

Як уточнив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак, об’єкт критичної інфраструктури Дніпра пошкодили уламки збитого БПЛА. Він додав, що, на щастя, під час нічної атаки ворога люди не постраждали.

Нагадаємо, крім Дніпропетровщини, вибухи минулої ночі пролунали й у Запоріжжі. Це сталося ще до оголошення повітряної тривоги. Моніторингові канали писали, що ворог, ймовірно, ударив балістичними ракетами Іскандер-М.

Як повідомляв "Телеграф", у п’ятницю, 22 вересня, росія завдала ракетних ударів по Кременчуку на Полтавщині. В результаті загинула одна людина, а ще 31 постраждала.