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У Дніпрі через удар росіян сталася пожежа: подробиці атаки (фото)

Автор
Анастасія Мокрик Анастасія Мокрик
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Вночі ворог атакував Дніпро Новина оновлена 03 жовтня 2023, 08:17
Вночі ворог атакував Дніпро. Фото Сергій Лисак / Дніпропетровська ОДА

Інформації про постраждалих немає

У ніч проти 3 жовтня російські окупанти атакували Дніпро. На місто летіли 13 ворожих безпілотників та одна крилата ракета. Воїнам удалося їх знищити.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Дмитро Лисак. За його словами, внаслідок падіння уламків у місті почалася пожежа на приватному підприємстві, а також спалахнули гараж та авто.

"Також уламки від шкоди БпЛА прилетіли на територію промислового підприємства в Павлограді. Туди ж сталося і потрапляння. Пожежа, що виникла внаслідок цього, вже була загашена", — йдеться у повідомленні.

Лисак додав, що було зафіксовано руйнування виробничих об’єктів. Водночас ворог продовжував терор Нікопольщини. З важкої артилерії цілив по Мирівській громаді.

Внаслідок пригоди було пошкоджено два приватні будинки та одну господарську споруду. Інформація про постраждалих на цей час не надходила.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в ніч проти 1 жовтня російські загарбники атакували Умань. Росіяни застосовували ударні дрони.

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#Україна #Пожежа #Дніпро #Атака #Ракетний удар #Дрони