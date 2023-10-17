Дніпрянин потрапив до лікарні через спробу самостійно полагодити холодильник

Розбір холодильника закінчився сумно

У Дніпрі чоловік потрапив до лікарні з отруєнням фреоном, — виявилося, він намагався полагодити холодильник, коли стався витік і він постраждав.

Про це розповів медик обласної станції ЕМД Влад Боднюк, повідомляє "Дніпро Оперативний".

До лікарів "швидкої" допомоги звернулася дружина потерпілого, яка розповіла, що чоловік намагався сам розібрати холодильник, коли стався витік фреона. Після прибуття на місце подій медики виявили, що чоловік перебував у пригніченому стані свідомості, у нього сильно текли сльози, спостерігалася нудота та кашель. Також були опіки.

Потерпілому наклали пов’язки, знеболили, зробили інгаляції та госпіталізували з діагнозом "немедикаментозне отруєння, опіки правої кисті другого ступеня".

Варто зауважити, що фреон використовується в холодильниках як холодоагент, він є небезпечною речовиною майже без запаху, яка може викликати хімічні опіки, втрату свідомості, аритмію, нудоту, кашель, головний біль.

Як повідомляв "Телеграф", раніше на курорті в Закарпатській області за місяць померли одразу двоє чоловіків під час купання в термічному басейні.