У Дніпрі пролунав потужний вибух: тривогу оголосили лише після нього

Військові підтвердили загрозу застосування балістичних ракет

У Дніпрі вранці 2 грудня пролунав потужний вибух. Повітряна тривога в регіоні була оголошена лише за кілька хвилин.

Місцеві Telegram-канали повідомляють, що росіяни могли застосувати балістику. Подробиць на цей час немає, місцева влада поки що не прокоментувала вибух.

За словами місцевих жителів, вибух у місті чули приблизно о 09:11 одразу у кількох районах. Інформація про руйнування та постраждалих уточнюється. Повітряна тривога оголошена не лише у Дніпрі, а й у низці сусідніх областей. Повітряні сили ЗСУ підтверджують небезпеку та просять перебувати в укриттях.

"Загроза застосування балістичного озброєння в областях, де оголошено тривогу! Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги! Прямуйте в укриття", — сказано в повідомленні.

О 09:30 у місті пролунали повторні вибухи.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що в ніч на 2 грудня ворог атакував Україну дронами та ракетами. В одній області зафіксовано потрапляння в інфраструктурний об’єкт, сталася пожежа.