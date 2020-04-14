Кілька порад, як пофарбувати яйця на Пасху буряком

За церковною традицією, перед світлим святом Воскресіння Христового кожна сім'я прикладає усю фантазію та зусилля для створення особливого великоднього яйця.

Вони є оберегом та найкращим подарунком друзям. Як пофарбувати яйця буряком – читайте у нашому матеріалі.

Традиційним кольором пасхальних яєць вважається саме червоний, адже він символізує кров Христа. В багатьох областях України існує традиція обміну фарбованими червоними писанками. Ця історія пов'язана з традицією Священного Писання.

За переказами, до імператорського двору колись не заведено було йти без подарунка. Найбідніші верстви населення приносили в дар звичайне яйце – простий і дешевий подарунок. З таким дарунком прийшла Марія Магдалина, щоб оголосити імператору звістку: "Я бачила Господа! Він воскрес!".

Однак той у відповідь зневажливо сказав: "Скоріше це яйце почервоніє, ніж я повірю, що Христос воскрес", і в цей момент трапилося чудо – яйце вмить змінило колір на червоний. Тоді вражений імператор вигукнув: "Воістину воскрес!" на увесь двір. З того часу усі люди прийняли християнську віру.

Ділимося з вами легким способом, як можна пофарбувати яйця буряком. Розфарбовуючи яйця буряковим соком, можна отримати відтінок від ніжно-рожевого до темно-бордового.

Інструкція, як пофарбувати яйця буряком

1. Потріть буряк на терці чи скористайтеся соковижималкою.

2. Візьміть свіжовичавлений сік буряка і помістіть туди круто відварені яйця.

3. Чим довше яйця будуть стояти у соці – тим насиченіше вийде колір. Також яйця можна залишати на всю ніч у холодильнику в тарілці з соком, тоді вони вийдуть дуже насиченого бордового кольору.

4. Щоб пофарбовані яйця блищали, вийнявши їх з розчину, треба витерти і змастити соняшниковою олією.

Важливі поради для фарбування яєць:

1. Для чітко вираженого кольору треба підбирати яйця з білою шкаралупою.

2. Щоб яйця не тріскалися при варінні від перепаду температури, попередньо дістаньте їх з холодильника. Щоб зберегти шкаралупу цілою, додайте у воду трішки солі.

3. Перед фарбуванням помийте яйця з використанням соди. Щоб знежирити поверхню, протріть її спиртом.

4. Перед зануренням в розчин яйця можна декорувати гілочками, щільно загорнувши їх в один шар марлі або капрону і скріпивши нитками.