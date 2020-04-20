Як екологія впливає на смертність від Covid-19

Новини екології:Від цього показника не тільки дурнішають, але і вмирають.

У регіонах з високим вмістом токсичних речовин в повітрі у хворих Covid-19 менше шансів на одужання - про це свідчать дані з США. При цьому істотно впливає навіть невелика різниця в якості повітря, повідомляє німецький журнал Der Spiegel.

"Наскільки сильно коронавірус нового типу послаблює організм, залежить від багатьох чинників. У літніх людей ризик важкого перебігу хвороби вищий, ніж у молоді. Курці в середньому більше страждають від вірусу, ніж ті, хто не курить. Супутні захворювання також підвищують ймовірність розвитку важких симптомів або навіть смерті", - зазначає видання.

Команда вчених під керівництвом Франчески Домінічі з Гарвардського університету вивчила ще один фактор ризику: дослідники порівняли якість повітря і рівень смертності від Covid-19 в 3080 округах США. Результати показують, що у людей, які роками дихають поганим повітрям, захворювання новим коронавірусом частіше протікає з важкими симптомами або навіть зі смертельними наслідками.

"Ми виявили, що навіть збільшення вмісту дрібнодисперсного пилу на один мікрограм на кубометр повітря підвищує смертність від Covid-19 в середньому на 15%", - пишуть вчені.

Іншими словами, якби в останні 20 років в Манхеттені рівень вмісту дрібнодисперсного пилу був би нижче всього на один мікрограм на кубометр повітря, від коронавіруса там, згідно з розрахунком, загинуло б приблизно на 250 осіб менше.

Заяви вчених стосуються дуже дрібних частинок, розмір більшості яких не перевищує 2,5 мкм. Вони можуть проникати в легеневі пухирці, вражати дихальні шляхи і, наприклад, викликати або посилювати астму. Підвищується і ризик серцево-судинних захворювань - це чинники, що підвищують ризик важкого перебігу захворювання.

"У регіонах з поганою якістю повітря в лікарні надійде більше пацієнтів з Sars-CoV-2 і більше з них помруть", - сказала Домінічі в інтерв'ю The New York Times. Тому, на її думку, лікарні в цих регіонах повинні бути краще оснащені, зокрема апаратами ШВЛ.

Якщо вірити дослідженню, важкий перебіг хвороби торкнеться також і бідних людей, так як вони частіше живуть в так званих "спальних" районах з пожвавленим рухом і поблизу промислових зон.

Також і дослідження часів епідемії SARS в 2002 і 2003 роках в Китаї свідчить про взаємозв'язок між забрудненням повітря і тяжким перебігом пневмонії.

Дослідники показали, що в регіонах з високим вмістом токсичних речовин в повітрі ризик смерті заражених пацієнтів був приблизно в два рази вище в порівнянні з пацієнтами, які жили в регіонах з менш забрудненим повітрям.