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Коронавірус знизив шкідливі викиди від транспорту на 36%

Коронавірус знизив шкідливі викиди від транспорту на 36%
10:08 Сьогодні Телеграф УНИАН Фото: Twitter

Новини екології:Світовий рівень викидів CO₂ знизився на 17%.

Науково-дослідна організація Global Carbon Project вивчила вплив пандемії COVID-19 на глобальний рівень викидів вуглекислого газу і з'ясувала, що обмеження, запроваджені урядами різних країн, скоротили денні показники в середньому на 17 відсотків.

Найбільші відхилення зафіксовані в транспортному секторі (-36 відсотків), який генерує 20,6 відсотка світового CO₂. Звіт опублікований у журналі Nature.

Згідно з даними Global Carbon Project, пандемія різко змінила структуру попиту на енергоносії по всьому світу. Інфекція і подальше введення обмежень спровокували зупинку промислових підприємств і призвели до значного зниження кількості поїздок на транспорті. У середньому денні показники викидів вуглекислого газу на початок квітня впали на 17 відсотків, а пікові значення для окремих країн доходили до 26 відсотків. Причому найбільший вплив мав наземний транспорт (сам сектор впав на 36 відсотків, але забезпечив 43-відсоткове зниження глобальних викидів CO₂), за яким слідують промисловість (-19 відсотків від середніх значень 2019 року), енергетичний сектор (-7,4%) і авіація (-60 відсотків).

У дослідженні зазначено, що обсяги викидів CO₂ в транспортному секторі продовжували зростати навіть попри посилення екологічних норм та популяризацію заряджаються гібридів і електрокарів. Урядам слід врахувати уроки пандемії та скоригувати свої екологічні програми.

На основі цієї статистики організація робить прогноз. Якщо всі обмеження будуть зняті до середини червня, то світовий рівень викидів вуглекислого газу знизиться на чотири відсотки. У разі збереження хоча б частини з них до кінця року, падіння становитиме вісім відсотків.

Інше дослідження, проведене YourParkingSpace.co.uk, пов'язує поліпшення якості повітря з неминучим зростанням популярності електромобілів. Вважається, що після припинення пандемії люди не захочуть купувати машини з ДВЗ, а будуть масово пересідати на «зелені» моделі, передає motor.ru.

Думку, що викликаний інфекцією «струс» прискорить перехід на електромобілі, підтримує і головний виконавчий директор Volvo Хокан Самуельссон. Топ-менеджер вважає, що вплинути на це можуть тільки влади, яким «потрібно витрачати гроші на просування нових технологій, а не старих».

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Covid-19, Рівень, CO₂, Знизився.
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