Тренер "Ліверпуля" зробив сильну заяву про війну в Україні

Іменитий тренер підтримує санкції проти росії

Фінал Ліги чемпіонів "Ліверпуль" — "Реал" пройде не в росії, як планувалося, що має донести до рф певний меседж.

Про це заявив головний тренер "Ліверпуля" Юрген Клопп, передає журналіст Нільс Керн у Twitter.

"ЛІВЕРПУЛЬ" — "РЕАЛ": ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦІЯ МАТЧУ

Клопп перед грою зазначив, що перенесення фіналу ЛЧ із Санкт-Петербурга до Франції є правильним рішенням.

"Війна триває. Те, що цей матч відбудеться, але не в Санкт-Петербурзі, можливо саме той правильний меседж, який має отримати Россия. Життя триває, навіть якщо ти намагаєшся його зруйнувати. Ми граємо цей фінал для людей, також для людей в Україні", — заявив Клопп на пресконференції перед грою.

Нагадаємо, фінал ЛЧ "Ліверпуль" — "Реал" відбудеться у Сен-Дені 28 травня. Цю гру можна буде переглянути в Україні у прямому ефірі. До слова, букмекери виділили фаворита, а футболісти гратимуть особливим м’ячем.

Зазначимо, у 1/2 фіналу Ліги чемпіонів "Реал" розправився з англійським "Манчестер Сіті", а "Ліверпуль" двічі обіграв іспанський "Вільярреал".