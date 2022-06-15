"Готов стати на коліна": російський футболіст записав відеозвернення до путіна через війну в Україні

Спортсмен також зізнався, що боїться репресій

Російський футболіст Ігор Денисов записував звернення до президента росії володимира путіна, який розв’язав війну в Україні.

Про це футболіст розповів в інтерв’ю на YouTube-каналі Нобеля Арустамяна.

Денисов, який закінчив кар’єру у 2019 році, заявив, що вважає війну в Україні катастрофою та жахом. Після початку повномасштабного вторгнення рф він почав обмірковувати варіант з переїздом за кордон, але все-таки вирішив залишитися.

"Я думав, що це все зупиниться, як нам усім казали, на входженні туди… На Донбас, я не знаю… Але коли за два дні я дізнався, що ми пішли далі туди, то для мене це був уже не шок, а страх. Я дуже чутлива людина… Я муху, якщо можна так сказати, убити не можу… Але для мене ці події — катастрофа. Повний жах. Не знаю, може, мене за ці слова посадять чи уб'ють, але я говорю як є. Сприйняття взагалі всього мене змінилося різко. Я не спав. Напевно, чотири дні я спав години по три. Я був просто шокований. Я не розумію, чому у 2022 році… І мені ніхто не може пояснити. Може, тому, що я мало начитаний, може тому, що я погано знаю історію, але я не знаю. Я проти цього. Я проти, коли люди вмирають", — заявив Денисов.

За кілька днів він записав відеозвернення до путіна з проханням зупинити війну, проте всі ЗМІ, до яких він звернувся, відмовилися публікувати ролик. При цьому ексфутболіст заявив, що готовий стати навколішки перед путіним, щоб зупинити цей жах.

"Моє мінізвернення до нашого великого відправив. Розумів, звичайно, що хтось на мене дивитися там буде. Але я відправив. Я Міші Прокопцю (юрист колишнього футболіста) дав послухати, ми хотіли на ютуб скинути, але всі відмовилися. Я хотів, щоб усе це зупинилося. Я навіть сказав так: "Готовий стати на коліна перед вами (путіним)". Я, гордий хлопець… Це на третю чи четверту добу було. Я був готовий стати на коліна перед ним, щоб він усе це зупинив", — розповів Денисов.

Денисов зізнався, що боїться говорити після того, як вийшов закон про кримінальну відповідальність "за поширення фейків про російську армію".

Раніше повідомлялося, що російський футболіст плакав через війну в Україні.

Нагадаємо, півзахисник збірної України Андрій Ярмоленко назвав єдиного гідного російського футболіста.