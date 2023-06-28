"Гордий, що я Твій син": відомий український футболіст втратив на війні батька (фото)

Кривава війна продовжує забирати життя українців

На війні з російським агресором загинув батько колишнього футболіста низки українських клубів Миколи Жовтюка Володимир Жовтюк.

Як пише Футбол 24, загиблому герою України було 56 років.

Похорон Володимира Жовтюка відбудеться сьогодні, 28 червня, у Звягелі.

"Володимир був вірний військовій присязі і загинув під час виконання службових обов’язків, захищаючи незалежність та територіальну цілісність Батьківщини. Найщиріші співчуття рідним та близьким.

Вічний спокій душі та слава захиснику, який віддав життя за Україну! Нехай тіло воїна, стомлене боями, посічене ворожою зброєю спочиває зі світом», – написали на сторінці Звягельської міської ради.

Щодо Миколи Жовтюка, то він є вихованцем львівських "Карпат". Також він пограв за "Кристал", "Тернопіль", "Львів", "Буковину" та "Полісся".

"Досі важко в це повірити, ніби страшний сон. Тварини забрали твоє тіло, але їм не відібрати твою світлу душу і пам’ять яка буде жити вічно! на душі.

Ти був не надто балакучий, але справедливий, безкорисливий і безмежно добрий, готовий завжди прийти на допомогу і віддати останню сорочку. Твої ясно-блакитні очі були сповнені любов’ю та теплом. На жаль, війна забирає найкращих. Гордий, що я Твій син!” – написав футболіст.

Раніше "Телеграф" писав про те, що на війні загинув двоюрідний брат центрального захисника "Динамо" Микити Бурди Дмитро.