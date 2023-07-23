Легенда "Динамо" показав перші фото з фронту: він в одній із найгарячіших точок

Спортсмен служить на посаді санітара відділення збору та евакуації поранених.

Легенда київського "Динамо" та збірної України Владислав Ващук зараз перебуває на передовій, де захищає свою батьківщину у війні проти російського окупанта.

У соціальних мережах відомий у минулому футболіст показав фотографії із першого бойового завдання на сході України.

"Перше бойове завдання", — підписав фотографії з фронту екс-футболіст "Динамо".

Судячи зі знімків, Ващук знаходиться на Куп’янському напрямі, де зараз ворог активно штурмує позиції українських захисників.

Цікаво, що ще у травні Ващук потрапив до бригади "Буревій" Національної гвардії України. Відомий спортсмен в одному з інтерв’ю розповів, що служить на посаді санітара відділення збору та евакуації поранених.

Ще на початку війни Ващук розповідав, що особисто зіткнувся з окупантами в Київській області та на власні очі побачив огидну сутність загарбників.

На публікацію Ващука вже відповіли легендарний стронгмен Василь Вірастюк та актриса Ольга Сумська, які підтримали спортсмена.

Раніше "Телеграф" писав про те, що українського футболіста-патріота намагалися покликати грати у росію.