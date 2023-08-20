"Зупиніть Путлера": на фіналі жіночого ЧС з футболу на поле вибіг уболівальник у промовистій футболці (фото)

Вболівальник підтримав українців

Фінальний матч жіночого чемпіонату світу з футболу пройшов із гучним скандалом. У вирішальній грі турніру зійшлися збірні Іспанії та Англії.

Як пише "Трибуна", під час зустрічі на полі з’явився фанат у футболці, на якій було послання всьому світу.

Інцидент стався на 26 хвилині матчу. Фанат з’явився на полі у футболці з написами "Звільніть Україну" та "Зупиніть Путлера". Таким чином він провів акцію проти російської агресії проти українців.

Після того, як уболівальник з’явився на полі, його затримали працівники служби безпеки. Про те, що з ним відбувалося далі, залишається невідомим.

Щодо самого футбольного матчу, то збірна Іспанії ще раз підтвердила статус однієї з найсильніших жіночих збірних світу. У фінальній грі вони обіграли Англію з рахунком 1:0.

Раніше "Телеграф" писав про те, що вболівальник вразив трибуни, показавши фантастичне володіння м’ячем під час перерви футбольного поєдинку північноамериканської ліги МЛС між "Сан-Хосе Ертквейкс" та "Портленд Тімберс". Він пробив м’ячем і той зупинився рівно на центральному колі.