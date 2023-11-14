Стопами Ісінбаєвої: легенда збірної росії з футболу підтримав Україну і поїхав до Іспанії

Зірковий тренер та футболіст хоче жити у мирі

Відомий російський футболіст та тренер Василі Березуцький не захотів залишатися у себе на батьківщині. Разом зі своєю родиною він переїхав жити до іспанської Марбельї.

В інтерв’ю YouTube-каналу журналіста Нобеля Арустамяна він зізнався, що хоче жити у мирі та безпеці. Цікаво, що з перших днів повномасштабного вторгнення росії в Україну Березуцький засудив свою країну.

Зазначимо, що Березуцький є одним із найтитулованіших футболістів у рф. Він вигравав Кубок УЄФА, багаторазово перемагав у чемпіонаті росії і ставав бронзовим призером чемпіонату Європи.

"Наразі я мрію про те, щоб у всьому світі був мир. Було спокійно, безпечно, щоб людство нарешті одумалося і зрозуміло, що деякі речі не потрібні", – сказав Василій.

Росіянин зазначив, що провів у Марбельї вже кілька місяців і залишиться тут жити. Він уже почав вивчати іспанську мову.

"Чому не залишився в Барселоні? Марбелья краща. Погодою, принаймні, взимку, їжею плюс ще атмосферою. Досить багато людей з росії, з ким можна поспілкуватися. Діти ходять до школи в Марбельї. Найближчими роками збираюся жити в Іспанії", — завершив він.

Нагадаємо, що 24 лютого 2022 року в перший день початку повномасштабної війни Березуцький написав у соцмережах пост, у якому була фраза "Ні війні". Тоді він входив до тренерського штабу московського ЦСКА.

Раніше "Телеграф" писав про те, що росію нещодавно залишила легендарна спортсменка Олена Ісінбаєва. Вона також мешкає в Іспанії.