Був чемпіоном Європи: на війні загинув відомий український футболіст

У захисника України залишилося двоє дітей

На війні із окупантами не стало ще одного відомого українського спортсмена. У віці 33 роки своє життя за Україну віддав футболіст Роман Годований.

Про це повідомив відділ Чортківського РТЦК та СП. За даними джерела, військовий загинув 29 листопада, коли виконував бойове завдання.

За даними джерела, життя захисника України обірвало ворожий снаряд.

Свого часу Романа Годованого називали одним із найкращих футболістів у Тернопільській області. Він представляв луцьку "Волинь" в українській Прем’єр-лізі. Також він грав за тернопільську "Ниву" у Першій та Другій лігах.

У 2009 році Роман став чемпіоном Європи серед студентських команд, тоді він представляв ФК "Тернопіль". У 2010 році він виграв бронзові нагороди цих же змагань. У складі луцької "Волині" футболіст вигравав срібні медалі Першої ліги. В елітному дивізіоні України він провів 15 матчів.

Службу Роман проходив у 33-й механізованій бригаді. У загиблого героя залишилася дружина та двоє дітей.

Раніше "Телеграф" писав, що на війні проти російських окупантів загинув воїн-футболіст Олександр Гончар.