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Середа, 18.03.2020
Кумедний котик, який полюбляє ходити в гори
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Кумедний котик, який полюбляє ходити в гори

Кішки обожнюють спати, не виходячи з дому, але, як наочно демонструє нам кіт по кличці Гері (Gary), деякі представники сімейства котячих мають тягу до пригод. Про пригоди Гері можна дізнатися в його популярному Instagram-акаунті, який веде його господар на ім'я Джеймс і на який підписано понад 194 тисяч чоловік.
bugaga.ru
Фото: bugaga.ru
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13:57 Сьогодні Телеграф
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