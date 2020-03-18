Кумедний котик, який полюбляє ходити в гори Кішки обожнюють спати, не виходячи з дому, але, як наочно демонструє нам кіт по кличці Гері (Gary), деякі представники сімейства котячих мають тягу до пригод. Про пригоди Гері можна дізнатися в його популярному Instagram-акаунті, який веде його господар на ім'я Джеймс і на який підписано понад 194 тисяч чоловік.