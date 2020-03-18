Ботанічні композиції у вигляді різних тварин (Фото) Відомий завдяки своїм ботанічним композиціям у вигляді різних тварин, канадський художник японського походження Раку Іноуе (Raku Inoue) знову об'єднує флору і фауну. Його нові композиції поповнюються і новими видами тварин. Так, наприклад, в серії під назвою Natura Wildlife з'явилися кит, фламінго, лінивець і інші представники фауни.