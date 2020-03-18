|
|
Ботанічні композиції у вигляді різних тварин (Фото)
Відомий завдяки своїм ботанічним композиціям у вигляді різних тварин, канадський художник японського походження Раку Іноуе (Raku Inoue) знову об'єднує флору і фауну. Його нові композиції поповнюються і новими видами тварин. Так, наприклад, в серії під назвою Natura Wildlife з'явилися кит, фламінго, лінивець і інші представники фауни.
Знімки, які доставлять візуальне задоволення (Фото)
Кіт Гері, який обожнює ходити в гори
Кумедні захисні маски, зроблені своїми руками
Такими смішними кішок ви ще не бачили
Добірка ідей для красивого манікюру на короткі нігті
Приклади, які показують, чому чоловіки живуть меньше
Коли все наперекосяк, не варто впадати у відчай: суцільні курйози й казуси
Незвичайні прямокутні татуювання корейської тату-художниці EQ (Фото)
Плюшевий ведмедик в реальному житті: чарівний чау-чау Чаудер (Фото)
Татуювання з персонажами поп-культури, що імітують вишивку гладдю (Фото)
Незвичайні люди з особливою зовнішностю (Фото)
Незвичайні страви, які не хочеться їсти
Креативно та красиво: гігантські паперові квіти
Приколи та курйози в аеропортах
Фотоприколи, від яких смішно і плакати хочеться
Різні спортивні приколи для гарного настрою
Коли дійсно нудно: смішні приколи на роботі
Симпатичні дівчата з апетитними формами (Фото)
Смішні собаки завжди викликають посмішку (Фото)
Здивуйте ваших гостей: креативна подача їжі (Фото)
Багатьом старим речам можна подарувати друге життя (Фото)
Кумедні тварини, які їдять полуницю
Чарівна краса Лапландії, яку потрібно обов'язково відвідати (Фото)
Диваки, яких можна зустріти в супермаркетах
Спростували міфи про користь глінтвейну