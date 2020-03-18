Чому чухається шкіра після приняття душу

Рідкісні випадки, коли свербіж може бути симптомом серйозного захворювання, наприклад, хвороби печінки або лімфоми Ходжкіна.

Адже є рідкісні випадки, коли свербіж може бути симптомом серйозного захворювання, наприклад, хвороби печінки або лімфоми Ходжкіна.

Сухість шкіри

Найбільш поширеною причиною появи сверблячки є сухість шкіри. Сухе повітря, мило та гаряча вода можуть виснажувати шкіру, роблячи її сухою. Особливо негативно позначитись на шкірі може прийом гарячого душу, особливо після фізичних вправ або занять спортом, а також ванні процедури у сухому кліматі. Ще до сухості шкіри призводить дефіцит вітамінів А, В і С та гіпотиреоз.

Алергія

Цілком ймовірне виникнення алергії на хімічні речовини, які містяться у гелі для душу, шампуні, милі тощо.

Аквагенна кропив'янка

Аквагенна кропив’янка – рідкісне захворювання, під час якої виникає свербіж після контакту з водою будь-якої температури. На жаль, ефективного лікування проти аквагенної кропив'янки досі немає, а все, що можуть лікарі – виписати антигістамінні препарати, які допомагають не завжди.

Захворювання шкіри

Шкіра може чухатись при хворобах, таких як екзема чи псоріаз. Особливо симптоматика проявляється після використання миючих засобів.

Вірусні або грибкові інфекції

Вірусні або грибкові інфекції шкіри з легкістю можуть викликати генералізований свербіж після душу.

Загалом шкірні інфекції та хвороби легко діагностуються і піддаються лікуванню.