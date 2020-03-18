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Чому чухається шкіра після приняття душу

Чому чухається шкіра після приняття душу
19:40 Сьогодні Телеграф 24tv.ua Фото: pixabay

Рідкісні випадки, коли свербіж може бути симптомом серйозного захворювання, наприклад, хвороби печінки або лімфоми Ходжкіна.

Адже є рідкісні випадки, коли свербіж може бути симптомом серйозного захворювання, наприклад, хвороби печінки або лімфоми Ходжкіна.

Сухість шкіри

Найбільш поширеною причиною появи сверблячки є сухість шкіри. Сухе повітря, мило та гаряча вода можуть виснажувати шкіру, роблячи її сухою. Особливо негативно позначитись на шкірі може прийом гарячого душу, особливо після фізичних вправ або занять спортом, а також ванні процедури у сухому кліматі. Ще до сухості шкіри призводить дефіцит вітамінів А, В і С та гіпотиреоз.

Алергія

Цілком ймовірне виникнення алергії на хімічні речовини, які містяться у гелі для душу, шампуні, милі тощо.

Аквагенна кропив'янка

Аквагенна кропив’янка – рідкісне захворювання, під час якої виникає свербіж після контакту з водою будь-якої температури. На жаль, ефективного лікування проти аквагенної кропив'янки досі немає, а все, що можуть лікарі – виписати антигістамінні препарати, які допомагають не завжди.

Захворювання шкіри

Шкіра може чухатись при хворобах, таких як екзема чи псоріаз. Особливо симптоматика проявляється після використання миючих засобів.

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Вірусні або грибкові інфекції

Вірусні або грибкові інфекції шкіри з легкістю можуть викликати генералізований свербіж після душу.

Загалом шкірні інфекції та хвороби легко діагностуються і піддаються лікуванню.

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Душ, Приняття душу, Свербіж, Свербіж після душу.
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