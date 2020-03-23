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Депутата від "Слуги народу" перевіряють на COVID-19

Депутата від "Слуги народу" перевіряють на COVID-19
14:16 Пн, 23 Березень 2020 Телеграф Українська правда Фото:Facebook

Руслан Горбенко вже здав два тести на коронавірус: один - негативний, другий - позитивний.

Народний депутат від партії "Слуга народу" Руслан Горбенко підтвердив, що перебуває в Олександрівській лікарні Києва з підозрою на Covid-19. Результати двох тестів показали протилежні результати.

Про це Горбенко повідомив у Facebook.

 "Я дійсно в Олександрівський лікарні, здав 2 тести: один результат негативний, інший позитивний.

Сьогодні здав третій. Чекаємо на результати, їх ще нема".

За словами Горбенка, 18 березня увечері в нього піднялася температура, 19 березня з’явився кашель, потім полегшало, 21 березня він приїхав до лікарні і наполіг, щоб йому зробили рентген, оскільки при прослуховуванні все начебто було добре.

Він додав, що під час дослідження у нього виявили лівостороннє запалення легень.

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За словами Горбенка, з нардепом від "ОПЗЖ" Сергієм Шаховим він не спілкувався, і в лікарні вони теж не перетинаються, і з нардепом від "ОПЗЖ" Олександром Лукашевим теж.

Депутат додав, що за кордоном останні місяці не був. У комітетах також не був, відвідував засідання 17 березня, "але в масці".

Наразі Горбенко переживає за родину.

Він також закликав усіх сидіти вдома, не панікувати, бути чемними, берегти себе, близьких та Україну.

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Депутат, Инфекция, Пандемия, Слуга народу, Коронавірус, Covid-19, Руслан Горбенко.
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