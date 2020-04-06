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Понеділок, 06.04.2020
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Голлівудський актор Том Холланд запустив новий челлендж (Відео)

Голлівудський актор Том Холланд запустив новий челлендж (Відео)
01:28 Сьогодні Телеграф glavcom.ua Фото: Twitter

Знаменитості розважаюттся на карантині.

У мережі набирає популярність новий виклик, який вже прозвали нездійсненним. Дійсно, для того, щоб його виконати, потрібна хороша фізична підготовка. Виклик полягає в тому, щоб надіти футболку, стоячи на руках.

Нещодавно до затії приєднався Том Холланд.

У новому відео актор продемонстрував відмінну фізичну форму, з'явившись в кадрі без майки. Потім він встав на руки з опорою на стіну і постарався надіти футболку.

За минулу добу госпіталізовано 92 особи, серед них 4 дітей через коронавірусну інфекцію

"Боже мій, як ви це робите?", - каже в ролику Том. Після хвилини мук Холланду все ж вдалося протягнути руки і натягнути футболку через голову. Впоравшись з "нездійсненним викликом", Том передав завдання Джейку Джилленхолу, Райану Рейнольдсу і свого найкращого друга Харрісону Остерфілду.

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Карантин, Том Холланд, Челлендж, Розваги, Голлівудський Актор.
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