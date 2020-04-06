Голлівудський актор Том Холланд запустив новий челлендж (Відео)

У мережі набирає популярність новий виклик, який вже прозвали нездійсненним. Дійсно, для того, щоб його виконати, потрібна хороша фізична підготовка. Виклик полягає в тому, щоб надіти футболку, стоячи на руках.
Нещодавно до затії приєднався Том Холланд.
У новому відео актор продемонстрував відмінну фізичну форму, з'явившись в кадрі без майки. Потім він встав на руки з опорою на стіну і постарався надіти футболку.
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"Боже мій, як ви це робите?", - каже в ролику Том. Після хвилини мук Холланду все ж вдалося протягнути руки і натягнути футболку через голову. Впоравшись з "нездійсненним викликом", Том передав завдання Джейку Джилленхолу, Райану Рейнольдсу і свого найкращого друга Харрісону Остерфілду.