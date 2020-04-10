Дякуємо працівникам сільського господарства: Google презентувала новий Doodle

Сьогодні, 10 квітня, Google випустила новий doodle, яким висловив подяку працівникам сільського господарства за їх роботу під час пандемії коронавірусу.

Google поділився наступним малюнком у своїй серії дудлів, якими компанія дякує тим, хто бореться зі спалахом Covid-19.

Сьогодні Doodle присвячений працівникам сільського господарства.

Вже за традицією, перша буква "G" в логотипі компанії посилає серце фермеру, в якого перетворилася буква "е". Серце - це своєрідна подяка фермерам, які продовжують працювати під час пандемії.

"Всім працівникам сільського господарства, спасибі" - дякує компанія Google.

Де доступний цей дудл

Нагадаємо, що 6 квітня Google запустила випуск серії дудлів, якими дякують тим людям, які протидіють поширенню вірусу. "Оскільки COVID-19 продовжує впливати на співтовариства по всьому світу, люди об'єднуються, щоб допомагати один одному зараз більше, ніж будь-коли. Ми запускаємо серію Doodle, щоб дізнатися і вшанувати багатьох з них на передовій" - йдеться в повідомленні компанії.

Google Doodles: Дякуюємо, помічники в боротьбі з коронавірусом:

6 квітня: працівники охорони здоров'я і дослідники в науковому співтоваристві

7 квітня: лікарі, медсестри та медичні працівники

8 квітня: співробітники аварійних служб

9 квітня: слідчі і санітарні працівники

Протягом наступних двох тижнів Doodles будуть дякувати й іншим важливим працівникам, які причетні до боротьби з пандемією, такі як: працівники охорони здоров'я, служби швидкої допомоги та багатьох людей, що підтримують такі послуги, як санітарія, харчування, громадський транспорт, школи та багато іншого .