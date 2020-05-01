У Чорнобильській зоні та на Житомирщині усі осередки пожеж локалізовані

Новини України:Станом на 7:00 п'ятниці пожежі у лісових масивах Зони відчуження та безумовного відселення і на Житомирщині локалізовані.

Станом на 7:00 1 травня підрозділами ДСНС надається допомога ДАЗВ у гасінні окремих осередків тління торф’яників в осередках пройдених вогнем. Для облаштування протипожежних розривів залучено важку інженерну техніку ДСНС. Інженерною технікою створено 1 тис. 59 км мінералізованих смуг. До гасіння залучено 203 людини та 65 одиниць техніки, з них від ДСНС 145 чоловік особового складу та 35 одиниць техніки.

Станом на 7:00 1 травня силами ДСНС на Житомирщині надається допомога працівникам лісових господарств у гасінні окремих осередків тління трав’яного настилу, лісової підстилки, пеньків та деревини.

Всього до гасіння пожеж на території Житомирської області залучено 587 чоловік та 92 одиниці техніки, з них від ДСНС 100 людей особового складу та 31 одиниця техніки.

Пожежу сухої трави та лісової підстилки поблизу с. Дубовий Гай Овруцького району на території Овруцького лісового господарства локалізовано на площі 50 га.

Пожежу сухої трави та лісової підстилки поблизу с. Повча та с. Норинськ Лугинського району на території Повчанського лісництва локалізовано на площі 57 га.

Пожежу сухої трави та лісової підстилки поблизу с. Рудня-Перганська Олевського району на території Поліського природного заповідника локалізовано на площі 500 га.

Пожежу сухої трави та лісової підстилки поблизу с. Лучанки Овруцького району на території Слобідського лісництва локалізовано на площі 40 га.

Нагадаємо, через теплу зиму кількість природних пожеж в Україні збільшилась на 25%.