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З Кореї доставили захисні костюми для медиків

З Кореї доставили захисні костюми для медиків
08:45 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: Європейська солідарність

Світові новини:В Україну доставили другу партію захисних костюмів для медичних працівників - 42,5 тисячі одиниць, куплені коштом Фонду Петра Порошенка та компанії Roshen у Південній Кореї.

"Друга партія – 42,5 тисячі захисних костюмів для медичних працівників – прибула з Сеула до Києва. Костюми, куплені Фондом Порошенка та компанією Roshen, безкоштовно передаються у лікарні по всій Україні", - про це повідомляє пресслужба партії "Європейська солідарність".

Відтак, за інформацією пресслужби, з Південної Кореї вже доставлено 85 тисяч костюмів. Загалом у Порошенка закупили 130 тисяч захисних костюмів. 30 тисяч медичних комбінезонів виробництва Китаю вже надійшли в лікарні, які працюють, зокрема, в осередках спалаху коронавірусу. З 1 травня роз’їдеться по всій Україні й вантаж з Південної Кореї, зазначили в пресслужбі.

У партії також нагадали, що "Європейська солідарність" вимагає від парламенту ухвалити законопроєкти про страхування медпрацівників та про запровадження масового тестування – насамперед для всіх співробітників медзакладів та пацієнтів.

З Китаю прибув літак з медичним вантажем

За інформацією лідера партії "Європейська солідарність" Петра Порошенка, станом на вечір 30 квітня підписи для проведення позачергової сесії, де мають бути розглянуті запропоновані законопроєкти, дали всі фракції та депутатські групи, окрім «Слуги народу». «Я сподіваюся, що серед депутатів монобільшості все ж знайдуться люди, які усвідомлюють свою відповідальність. І в понеділок-вівторок ми зможемо провести позачергову сесію та ухвалити закони, яких чекають медики та пацієнти. Бо без захисту лікарів і масового тестування на коронавірус карантин – це самогубство для економіки», – заявив Порошенко.

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Корея, Петро Порошенко, Європейська солідарність, Захисні Костюми.
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